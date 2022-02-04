YouTube заблокировал несколько каналов поддерживаемых Россией сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Среди заблокированных, в частности, оказались каналы так называемых министерства информации и управления Народной милиции "ДНР", а также агентства "Луганскинформцентр", Государственной телерадиокомпании "ЛНР" и пресс-службы управления Народной милиции "ЛНР".
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При попытке входа в эти каналы появляется запись "Эта учетная запись была закрыта из-за нарушения правил сообщества YouTube". Что конкретно стало причиной блокировки, неясно.
Сепаратисты в комментарии ТАСС заявили, что "YouTube таким образом ведет зачистку информационного поля от правдивой информации о Донбассе".
Напомним, как писал УНИАН, сегодня YouTube заблокировал аккаунты украинских телеканалов "Первый незалежный" и UkrLive. Эти каналы были созданы после того, как СНБО ввело санкции против нардепа Виктора Медведчука.