В частности, YouTube заблокировал аккаунты министерств самопровозглашенных "Л/ДНР".

YouTube заблокировал несколько каналов поддерживаемых Россией сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Среди заблокированных, в частности, оказались каналы так называемых министерства информации и управления Народной милиции "ДНР", а также агентства "Луганскинформцентр", Государственной телерадиокомпании "ЛНР" и пресс-службы управления Народной милиции "ЛНР".

Читайте такжеСБУ готовит документы для внесения телеканала "НАШ" в санкционный список

При попытке входа в эти каналы появляется запись "Эта учетная запись была закрыта из-за нарушения правил сообщества YouTube". Что конкретно стало причиной блокировки, неясно.

Сепаратисты в комментарии ТАСС заявили, что "YouTube таким образом ведет зачистку информационного поля от правдивой информации о Донбассе".

Напомним, как писал УНИАН, сегодня YouTube заблокировал аккаунты украинских телеканалов "Первый незалежный" и UkrLive. Эти каналы были созданы после того, как СНБО ввело санкции против нардепа Виктора Медведчука.

Вас также могут заинтересовать новости: