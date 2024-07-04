Ориентировочная площадь пожара сейчас составляет 500 кв м, пожарные работают на месте.

В Киеве новый пожар. На Подоле горят складские помещения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в г. Киев.

"В 15.43 поступило сообщение, что произошло возгорание в двухэтажном складском здании с распространением на соседние склады. Площадь пожара сейчас - 500 кв м. Спасатели работают по повышенному рангу вызова", - сообщил представитель спасательного ведомства.

Он отметил, что причины пожара будут устанавливать правоохранители.

В сетях распространяются видео со столбом черного дыма, который видно из разных районов столицы.

Жара и пожарная опасность в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине июль начался с очень жарких дней. Синоптик Игорь Кибальчич предупредил вчера, что до конца недели в Украине сохранится жаркая погода, а в четверг в ряде областей разогреет почти до +40°.

По его словам, в четверг температура воздуха в западных и северных областях ночью +13...+20 °С, днем +23...+28 °С; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 °С, днем +33...+39 °С. При этом, днем лишь местами в Украине возможны локальные дожди, в отдельных пунктах возможны шквалы 17-22 м/с.

В Укргидрометцентре сказали, что Украина на этой неделе будет одной из самых жарких стран в Европе. Это объясняют поступлением воздуха из Аравии. Именно аравийский воздух всегда приносит самую жаркую погоду в наш регион. Сейчас температуры в Украине можно будет сравнить со Средиземноморскими.

При этом в ГСЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

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