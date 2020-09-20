Возгорание отходов произошло во второй половине дня в субботу, 19 сентября.

В городе Овруче в Житомирской области спасатели ликвидируют пожар на свалке.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о сильном задымлении и возгорании на территории городской свалки поступило спасателям 19 сентября в 16:05.

На месте пожарные установили, что горят отходы на площади 400 кв. м. сама свалка по периметру не ограждена. Рядом расположен лес.

В 18:00 пожар удалось локализовать и не допустить дальнейшего увеличения площади. Ликвидация продолжается.

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Автор: Светлана Закелова