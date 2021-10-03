Небольшой пожар в Днепре, который стал смертельным, ликвидировали не спасатели, а соседи.

В субботу, 2 октября, в Самарском районе Днепра произошел пожар в одном из домов, расположенных на территории садового товарищества "Энергетик", погибли два человека.

Трагедия произошла на ул. Чехова, говорится на странице Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook.

Читайте такжеСгорел дом, уничтожены три авто и мужчина в крайне тяжелом состоянии: в Киеве произошло огненное ЧП (фото)В ведомстве отметили, что огонь охватил только 1 квадратный метр, и унес жизни двух мужчин.

"До прибытия подразделений ГСЧС..., соседи вынесли из квартиры двух мужчин в бессознательном состоянии и самостоятельно ликвидировали возгорание", – говорится в сообщении.

Медики, которые приехали на место происшествия, не смогли спасти пострадавших и только констатировали смерть.

Ранее похожая трагедия произошла в Киеве на территории Русановских садов. Журналисты узнали, что на ул. Садовой мужчина сгорел заживо в собственном доме после того, как его отец включил погасший свет на щитовой.

Отец погибшего успел выбежать из горящего дома, а его жену спасали соседи.

Автор: Екатерина Присяжнюк