Правоохранители собирают все материалы и будут устанавливать личности хулиганов.

Владельцем припаркованного в Киеве автомобиля, который разбили и "украсили" отрезанной коровьей головой, оказалась женщина.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции Киева.

"Было установлено, что владелец автомобиля не мужчина, а женщина. Она же обратилась за помощью в полицию. Всю полученную информацию правоохранители внесли в единый реестр досудебных расследований по факту хулиганских действий", – рассказали в полиции.

Правоохранители собирают все материалы и будут устанавливать личности хулиганов. Там сомневаются, что коровья голова – это какой-то колдовской атрибут.

"Женщина, которой принадлежит автомобиль, говорит, что раньше у нее ни с кем конфликтов не было. Она даже не может предположить, кто бы мог так поглумиться над ее автомобилем. Из салона, кстати, ничего не пропало. Возможно так пошутили подростки, а голову притащили из какой-нибудь бойни. Все это будут устанавливать следователи", – добавляют в полиции Днепровского района столицы.

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Как быстро они установят все детали, пока неизвестно. В месте, где был припаркован автомобиль, нет камер видеонаблюдения, что явно усложнит расследование данного инцидента.

Коровья голова - что известно о жутком инциденте

Инцидент произошел возле дома №56 на улице Каховской. Припаркованному там Toyota RAV4 разбили окна и прокололи колеса. Огромную голову коровы неизвестные положили слева на крыше.

"За что такую жесть можно было сделать?" - прокомментировал автор публикации.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

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Автор: Денис Прядко