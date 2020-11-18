Из-за гололеда произошла авария недалеко от Одессы. Там на ходу оторвался и перевернулся прицеп грузовика.
Читайте такжеВ Киеве из-за снега ночью произошло почти полсотни ДТП (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам водителя, около семи утра он почувствовал, что асфальт очень скользкий и не смог удержать на дороге грузовик.
Гравий, который вез грузовик, во время аварии рассыпался и заблокировал обе полосы движения.
Водитель уверяет, что дорога не была посыпана песком. Гравий собирали с помощью спецтехники, а также посыпали асфальт песком. Выезд на Старокиевскую трассу был заблокирован пять часов.
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