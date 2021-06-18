Мужчина был неоднократно судим за преступления против детей.

В Одесской области полицейские 16 июня задержали четыре раза судимого 70-летнего преступника, который насиловал и развращал детей.

Как пишет "Обозреватель", мужчина три года назад вышел из колонии досрочно и переехал в город Южное. Там он под новой фамилией снова начал насиловать мальчиков.

Читайте такжеВ Харькове извращенец среди белого дня накинулся на женщину и изнасиловалСледствие выяснило, что мужчина изнасиловал 9-летнего мальчика и записал все на видео. Далее он, угрожая ребенку обнародованием ролика, заставлял мальчика приводить к "дедушке" сверстников. Эти дети тоже становились жертвами насильника, их он тоже шантажировал.

Впоследствии родители одного из пострадавших обратились в полицию. После этого насильник оказался в СИЗО.

По информации "Обозревателя", в полицию Одесской области продолжают поступать заявления родителей пострадавших мальчиков.

Также "Обозреватель" узнал, что осенью 2018 года педофил устроился на работу охранником в г. Южное Одесской области. "В этом небольшом приморском городе педофил превратился в Виталия Филиппова. Источники утверждают: по меньшей мере два раза из четырех он был судим под другими фамилиями", - рассказали журналисты.

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Автор: Ольга Робейко