Главу Одесской таможни поймали на взятке
18:56, 13 мая 2020Происшествия
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Михаил Грибанов проработал на должности около двух месяцев.
Начальника Одесской таможни задержали / фото - Telegram, "Грязные игры"
Сотрудники СБУ задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.
Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Евгения Плинского.
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Михаил Грибанов начал работать на должности начальника Одесской таможни 6 марта, став победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Конкурсный отбор велся в три этапа и продлился 45 дней.
По информации СМИ, Михаил Грибанов был уволен из таможенных органов в 2012 году после скандала, связанного с контрабандой электроники. Чиновник фигурировал в уголовном деле, но обвиняемым так и не стал.
В 2018 и 2019 годах Михаил Грибанов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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