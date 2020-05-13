Главу Одесской таможни поймали на взятке

Михаил Грибанов проработал на должности около двух месяцев.

Сотрудники СБУ задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.

Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Евгения Плинского.

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Михаил Грибанов начал работать на должности начальника Одесской таможни 6 марта, став победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Конкурсный отбор велся в три этапа и продлился 45 дней.

По информации СМИ, Михаил Грибанов был уволен из таможенных органов в 2012 году после скандала, связанного с контрабандой электроники. Чиновник фигурировал в уголовном деле, но обвиняемым так и не стал.

В 2018 и 2019 годах Михаил Грибанов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.