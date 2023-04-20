Вместе с тем, сейчас отец УПЦ МП раздает интервью и выдает себя за духовного авторитета.

Руководителя хора Киевской духовной академии и семинарии архимандрита УПЦ МП Романа Подлубняка обвинили в развращении семинариста. Жертва насилия якобы пыталась покончить с собой.

Соответствующую заявление с обвинениями сделал журналист Александр Бойко. Он подчеркнул, что пострадавший - его товарищ со студенческих лет.

"Когда я учился в КДА (Киевской духовной академии - УНИАН), мы снимали втроем комнату на Печерске. Я и еще два семинариста. Один пел в семинарском хоре, которым руководил Подлубняк. Этого парня Подлубняк и соблазнил. От этого у него начала ехать крыша, он чуть не бросился под метро. Хорошо, что с ним был наш третий сосед, и он его удержал и привел домой. Это та ситуация, что произошла на моих глазах. Я видел, как он сходил с ума после "события" и потом собирал себя в одно целое просто по крупицам", – поделился Бойко.

Журналист отметил, что не вспоминал бы об этой истории, если бы отец Роман не стал уж слишком активно изображать из себя морального авторитета, раздавая интервью о лавре, вере и церкви.

"Так вот: ниф*га он не авторитет! Что? Думаете, он за все эти годы покаялся, изменил ориентацию и не стал дальше ломать чьи-то души? Я не следил за его приключениями, но очень сомневаюсь, что перестал творить такое психологическое и физическое насилие над своими жертвами", – написал журналист.

Бойко убежден, что в УПЦ МП и Киево-Печерской лавре прекрасно знали о деятельности Подлубняка, но не пытались ему помешать. Журналист готов доказать свои слова в суде.

"Если отец Роман не согласен, то пусть подает на меня в суд по защите чести и достоинства. Но учтите, я как журналист даже в суде имею право не раскрывать свои источники информации. Кто и что, говорить не буду, если тот человек захочет об этом сказать – это будет его выбор, а так никаких имен не будет", – добавил Бойко.

Сам Подлубняк пока на обвинения не отреагировал, как и УПЦ МП.

Проблемы Попов УПЦ МП в Лавре

Попы УПЦ МП должны были освободить помещение Киево-Печерской лавры еще 29 марта. Однако представители Московского патриархата остаются на территории заповедника.

30 марта в Лавре произошли первые столкновения прихожан Московского патриархата с представителями комиссии Минкульта, перед которыми закрыли двери в храмы. Всего у специалистов на оценку состояния госимущества есть три месяца.

Комиссии удалось осмотреть три корпуса лавры, но каждая из проверок заканчивается "боями" сторонников УПЦ МП с полицией. Такие "поединки" произошли и сегодня.

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