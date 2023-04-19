В Киево-Печерской лавре продолжает работать комиссия Минкульта.

На территории Киево-Печерской лавры прихожане УПЦ МП вступили в стычки с правоохранителями. Толпа повредила защитные роллеты опечатанного Минкультом корпуса.

Паства Московского патриархата пыталась пробраться внутрь помещения, которое сегодня утром опечатала комиссия Минкульта. Нарушители сломали печать и повредили защитные роллеты. Между разъяренными верующими и правоохранителями произошли столкновения.

Судя по кадрам, группа правоохранителей уже покинула территорию Киево-Печерской лавры.

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Действия прихожан МП сейчас фиксируются полицейскими. Решается вопрос правовой квалификации происшествия, рассказала в комментарии УП пресс-секретарь столичной полиции Юлия Гирдвилис.

Известно, что в Киево-Печерской лавре продолжает работать комиссия Минкульта для оценки состояния объектов комплекса, которыми согласно условиям аренды пользовалась УПЦ МП.

Комиссии уже удалось осмотреть три корпуса Киево-Печерской лавры, отметил в свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он уточнил, что осмотрели три памятника, два национального и одного местного значения, а именно корпуса 37, 37 и 38: Галереи к Ближним пещерам, Колокольни на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер.

Ткаченко добавил, что объекты являются памятниками архитектуры и входят в ансамбль Киево-Печерской лавры и к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом он обнародовал фото, на котором видно заброшенное состояние зданий. По словам министра, противопожарных мероприятий на этой территории также не зафиксировали.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры – что известно

Священники Московского патриархата должны были освободить помещения Киево-Печерской лавры еще 29 марта, однако все еще вопреки решению властей остаются на территории заповедника.

Экс-наместник лавры УПЦ МП Павел Лебедь накануне выселения подстрекал свою паству к более активным действиям по "защите" главной украинской святыни. Пока он под домашним арестом - в частности, по подозрению в оправдании агрессии России.

На следующий день, 30 марта, в лавре случилось первое столкновение прихожан Московского патриархата с представителями комиссии Минкульта, перед которыми закрыли двери в храмы. Всего у специалистов на оценку состояния госимущества есть три месяца.

ПЦУ уже назначила исполняющим обязанности наместника лавры архимадрита Печерской лавры УПЦ МП, перешедшего в Православную церковь, Авраамия. Также известно, что часть братии монастыря перешла в ПЦУ.

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