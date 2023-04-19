Беспорядки в Киево-Печерской лавре / скриншот

На территории Киево-Печерской лавры прихожане УПЦ МП вступили в стычки с правоохранителями. Толпа повредила защитные роллеты опечатанного Минкультом корпуса. 

Паства Московского патриархата пыталась пробраться внутрь помещения, которое сегодня утром опечатала комиссия Минкульта. Нарушители сломали печать и повредили защитные роллеты. Между разъяренными верующими и правоохранителями произошли столкновения. 

Судя по кадрам, группа правоохранителей уже покинула территорию Киево-Печерской лавры. 

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Действия прихожан МП сейчас фиксируются полицейскими. Решается вопрос правовой квалификации происшествия, рассказала в комментарии УП пресс-секретарь столичной полиции Юлия Гирдвилис. 

Известно, что в Киево-Печерской лавре продолжает работать комиссия Минкульта для оценки состояния объектов комплекса, которыми согласно условиям аренды пользовалась УПЦ МП. 

Комиссии уже удалось осмотреть три корпуса Киево-Печерской лавры, отметил в свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он уточнил, что осмотрели три памятника, два национального и одного местного значения, а именно корпуса 37, 37 и 38: Галереи к Ближним пещерам, Колокольни на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер.

Ткаченко добавил, что объекты являются памятниками архитектуры и входят в ансамбль Киево-Печерской лавры и к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом он обнародовал фото, на котором видно заброшенное состояние зданий. По словам министра, противопожарных мероприятий на этой территории также не зафиксировали.

t.me/otkachenkokyiv

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры – что известно

Священники Московского патриархата должны были освободить помещения Киево-Печерской лавры еще 29 марта, однако все еще вопреки решению властей остаются на территории заповедника.

Экс-наместник лавры УПЦ МП Павел Лебедь накануне выселения подстрекал свою паству к более активным действиям по "защите" главной украинской святыни. Пока он под домашним арестом - в частности, по подозрению в оправдании агрессии России.

На следующий день, 30 марта, в лавре случилось первое столкновение прихожан Московского патриархата с представителями комиссии Минкульта, перед которыми закрыли двери в храмы. Всего у специалистов на оценку состояния госимущества есть три месяца.

ПЦУ уже назначила исполняющим обязанности наместника лавры архимадрита Печерской лавры УПЦ МП, перешедшего в Православную церковь, Авраамия. Также известно, что часть братии монастыря перешла в ПЦУ.

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