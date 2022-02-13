В Одессе произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель.

В Одесской области случились смертельные происшествия – на водоеме, по предварительным данным, погиб физрук, а в самом областном центре авария унесла жизнь водителя легковушки.

В Подольском районе Одесской области мужчина погиб, провалившись под лед во время рыбалки на пруду, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что 12 февраля в 10:00 в службу спасения поступила информация о ЧП в селе Ивашкив Кодымской территориальной общины. По словам заявителей, в 8:00 во время зимней рыбалки на местном пруду на расстоянии 80 м от берега, провалился под лед и исчез мужчина 1965 г. р.

Вечером водолазы обнаружили тело.

В социальных сетях местные жители пишут, что трагедия произошла на ставке "Чайка", утонул физрук местной школы Сергей Бурмистр. Как утверждают очевидцы, директор учебного заведения прыгнул в воду и пытался спасти тонувшего, но безуспешно. Из-за переохлаждения директор госпитализирован.

Также стало известно, что в Суворовском районе Одессы иномарка на большой скорости выехала на трамвайные пути и врезалась в электрическую опору, водитель погиб. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня ночью на улице Черноморского казачества.

Установлено, что 49-летний житель города не справился с управлением Hyundai Sonata и на закругленном участке дороги "вылетел" с проезжей части на трамвайные пути и врезался в электрическую опору.

От полученных травм одессит погиб на месте. Вместе с ним в салоне автомобиля находились еще двое местных жителей 49-ти и 39-ти лет. Старший мужчина получил ушибы рук и ног, после оказания помощи врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Второй пострадавший получил многочисленные травмы, включая перелом ребер и голени, он госпитализирован.

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Одессе обвалилась часть стены трехэтажного жилого дома, пострадали несколько человек. Позже выяснилось, что один пострадавший скончался.

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