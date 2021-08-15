Последние секунды перед аварией зафиксировала камера на столбе неподалеку.

В Одесской области перевернулся автомобиль с правоохранителями трое из них погибли, один в реанимации, его состояние тяжелое. Журналисты узнали подробности трагедии.

Как говорится в сюжете ТСН последние секунды перед аварией зафиксировала камера на столбе неподалеку. Легковушка заехала в село Заря, водитель еще не успел сбросить скорость, но она умеренная. Асфальт здесь хороший и водитель не выполнял никаких маневров. Вдруг машина резко берет направо и взлетает с трассы.

Удар в бетонную конструкцию калечит металл и люди оказываются заблокированными внутри. Местные выбегают из домов, пытаются спасти пострадавших.

"Все бросились, все стали кричать: "скорую, вызывайте скорую!". И потом в ГСЧС позвонили. Бросились, но их нереально было вытащить. ГСЧС резала машину и вынимали их", - рассказала местная жительница Елена Арнаутова.

"Сын мой заглянул в машину и там задний, где сидел, его нога была перевернута и рука аж позади. Он его вытащил, он был жив, он так кричал", - рассказала журналистам местная жительница Надежда Полторак.

Живого пассажира срочного госпитализировали. Как рассказал и. о. главного врача Саратской больницы Роман Балан, мужчина поступил в тяжелом состоянии, был направлен в реанимационное отделение. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное.

Как выяснилось, полицейские с ночи находились в Измаиле в командировке и возвращались в Одессу очень уставшие. В Татарбунарах они выпили кофе, но по предварительным данным, водитель все же заснул за рулем.

Читайте такжеВ Чернигове на переходе насмерть сбили майора полиции (фото)

В полиции обнародовали имена погибших. Это 38-летний Игорь Ольховский, 45-летний Сергей Маковецкий и самый молодой, 26-летний Александр Братінов.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения ГБР начало расследование.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Захаров