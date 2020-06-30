В Украине чиновник незаконно продал более полутысячи тонн радиоактивного металлолома

В результате действий подозреваемого председателя одного из госагентств Украины государству нанесен ущерб более чем на 2,75 млн грн.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику, который без необходимой лицензии сбыл 510 тонн радиоактивного металлолома.

Как сообщила пресс-служба ГБР, в результате действий подозреваемого председателя одного из госагентств Украины государству нанесен ущерб более чем на 2,753 млн грн.

Высокопоставленному чиновнику инкриминируется ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что 23 августа 2019 года чиновник без необходимой лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины реализовал более 510 тыс. килограммов радиоактивно загрязненного металлолома на сумму 516 тыс. грн", - сообщили в ГБР.

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В то же время, по заключению экспертизы, исследуемые объекты являются радиоактивными материалами, рыночная стоимость которых составляет более 3 млн 269 тыс. грн.

Кроме того, при заключении соглашения о продаже металлолома у сторон отсутствовали лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и санитарные паспорта на осуществление вида деятельности, связанной с торговлей радиоактивными материалами в виде радиоактивно загрязненного металлолома.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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