Какая это будет улица - власть будет решать вместе с семьей языковеда.

Одну из улиц Львова планируют назвать в честь языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион, которую застрелили 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В частности, вчера на заседании горсовета было утверждено решение в перечень топонимов, которые подлежат деколонизации, добавить еще три улицы. Это улицы Космонавтов в Винниках и Рудно и улица В. Дидушко во Львове.

Кроме того, депутаты предложили переименовать одну из улиц Львова в честь Ирины Фарион. Какая именно это будет улица - будут решать вместе с семьей языковеда.

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Ранее дочь языковеда София Семчишин заявила, что во Львове должна быть улица Ирины Фарион. Она предложила переименовать ул. Масарика, где жила общественный деятель и на которой в нее стрелял неизвестный мужчина.

Убийство Ирины Фарион во Львове - детали

Вечером 19 июля во Львове неизвестный стрелял в преподавательницу "Львовской политехники", языковеда, экс-нардепа Ирину Фарион. Она получила ранение головы и через несколько часов умерла в больнице.

Нападавший сбежал, его до сих пор разыскивают правоохранители.

22 июля Фарион похоронили на Лычаковском кладбище.

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