В Киеве от исполнения архиерейских обязанностей отстранили епископа, который до синяков избил женщину из-за собаки. Пострадавшая считает, что священнослужитель прибегнул к агрессии и из-за того, что она разговаривала на русском языке.
Об отстранении епископа сообщила пресс-служба Православной Церкви Украины.
Так, Митрополит Киевский и всея Украины и предстоятель ПЦУ Епифаний, вынес распоряжение. Епископа, попавшего в скандал из-за избиения женщины, отстраняют от исполнения его архиерейских обязанностей.
"Учитывая публичные показания, на основании которых титулярный епископ Шепетовский Адриан (Кулик) подлежит обвинению в нарушении, за которое каноническими правилами предусмотрено строгое наказание... Определяю: 1. На период проведения расследования по делу со 2 ноября 2021г. отстранить титулярного епископа Шепетовского Адриана (Кулика) от выполнения архиерейских обязанностей и благословить ему воздержаться от совершения публичных богослужений; 2. Передать рассмотрение дела Священному Синоду для вынесения надлежащего решения.",- говорится в сообщении от ПЦУ.
В тексте постановления об отстранении епископа говорится о том, что священнослужитель нарушил 27 Апостольское правило и 9 правило Константинопольского Двукратного собора. В этих правилах отмечается, что епископам запрещено бить людей, даже если те "грешат".
Что этому предшествовало:
31 октября стало известно, что в Киеве епископ Православной церкви Украины Андриан, в миру Руслан Кулик, избил женщину-соседку Иванну Бережную, а потом отобрал телефон и выбросил его.
Причиной конфликта, по словам женщины, якобы стала ее собака, которая мешала священнослужителю и его семье своим лаем. От избиения на теле пострадавшей остались синяки.
В полиции по факту открыли уголовное производство по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение". По результатам проведения экспертизы событие может быть переквалифицировано.
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