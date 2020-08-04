Захват банка в центре Киева: появилось полное видео задержания злоумышленника

Злоумышленника ждет арест в качестве меры пресечения и суд по всей строгости закона.

УНИАН получил эксклюзивное полное видео задержания мужчины, который накануне захватил отделение банка в центре Киева.

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На момент взятия под контроль силовиками злоумышленник находился в тесном помещении банка вместе с захваченной сотрудницей, сидевшей по другую сторону стола возле террориста, и журналисткой. Мужчина как раз рассказывал на камеру СМИ о себе, когда в комнату ворвались оперативники.

Задержание длилось считанные секунды. На снятых кадрах слышно, как оперативники кричат: «Не стрелять!» при выводе злоумышленника из здания.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали. СБУ открыла уголовное производство по статье о теракте.

Злоумышленника ждет арест в качестве меры пресечения и суд по всей строгости закона, уточнил позднее Геращенко в эфире одного з телеканалов.

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