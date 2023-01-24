Мера пресечения действует до 22 марта включительно.

Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-заместителя министра развития громад Василия Лозинского, которого накануне задержали на получении 400 тыс. долларов взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял следственный судья ВАКС.

"Ходатайство старшего детектива НАБУ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей... удовлетворить частично. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту его фактического проживания в Киеве...",- отметил судья.

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Мера пресечения действует до 22 марта включительно.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 23 января, ВАКС выбрал мера пресечения для организатора передачи взятки бизнесмена Сергея Кривого. Он взят под стражу с альтернативой внесения залога в более 100 миллионов гривен.

Дело Лозинского

21 января на получении 400 тыс. долларов США взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники задержан заместитель министра развития общин Василий Лозинский, а также его сообщников.

Предварительная правовая квалификация действий задержанного – ч. 4 ст. 368 (взятка в особо крупном размере), ч. 5 ст. 191 УК Украины (о присвоение, растрату или завладение чужим имуществом должностным лицом, которое было совершено в особо крупных размерах или организованной группой).

Того же дня Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин.

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