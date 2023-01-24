Как стало известно корреспонденту УНИАН от осведомленных источников, мера пресечения применена к бизнесмену Сергею Кривому.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 100 миллионов гривен для вероятного организатора передачи неправомерной выгоды бывшего заместителя министра развития общин Василия Лозинского.

"Во вторник, 24 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила до предполагаемого организатора предоставление неправомерной выгоды ексзаступнику министра развития общин, территорий и инфраструктуры меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 000 472 грн", - говорится в сообщении пресс-службы ВАКС.

В частности, подозреваемый взят под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

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Как стало известно корреспонденту УНИАН от осведомленных источников, мера пресечения применена к бизнесмену Сергею Кривому.

Освобождение Лозинского - что известно

21 января Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая на получении 400 тысяч долларов взятки задержан заместитель министра развития громад Василия Лозинского. Разоблачение состоялось благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки.

22 января Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовые увольнения чиновников.

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