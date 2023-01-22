Кабинет Министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. "Сотрудники НАБУ и САП разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", - отметил Кубраков.
Министр сообщил, что его задержали во время получения взятки в размере $400 тыс. "Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", - раскрыл детали Кубраков.
Он оправдался, что при объединении Министерства развития общин и территорий и инфраструктуры "руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не такой".
"Дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", - сообщил министр.
Задержание Лозинского
21 января в Министерстве инфраструктуры сообщили о задержании правоохранителями и. о. министра развития общин и территорий Василия Лозинского. Там добавили, что он будет уволен.
Причина задержания топ-чиновника - хищение бюджетных денег.