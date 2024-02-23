Примечательно, что в декларации за 2021 год он указал немалые доходы.

Бывший руководитель Черниговской ВВК Игорь Кодовбецкий, у которого во время обысков обнаружили почти 1 млн долларов США, в последней декларации указал более 600 тыс. грн дохода и авто за 800 тыс. грн. Эту декларацию он подавал еще в 2021 году.

Примечательно, что согласно декларации за 2020 год, которую он подал при увольнении из Вооруженных Сил Украины, экс-военный не имел недвижимости. Основными видами его доходов были:

заработная плата в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки – 271 тыс. грн,

доход от отчуждения имущества – 229 тыс. грн.,

другая зарплата – 98 тыс. грн.

Также он получал пенсию в размере 25,4 тыс. грн и социальные выплаты – 7,4 тыс. грн.

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Кроме того, Кодовбецкий задекларировал автомобиль Toyota RAW-4 2020 года выпуска за почти 800 тыс. грн.

В то же время по данным журналистов Суспильного Чернигов, в январе этого года Кодовбецкий обратился в Черниговский окружной суд с иском против Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области.

В решении суда, имеющемся в доступе, сказано, что мужчина считает противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда в области по ограничению его пенсии максимальным размером, который не превышает десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность вырос до 2361 грн, то есть речь идет о пенсии в размере 23 610 грн.

Кодовбецкий обратился в суд, чтобы обязать Главное управление перечислить и выплачивать ему пенсию без ограничения максимальным размером. В документе отмечается, что "при перерасчете ранее назначенной пенсии не допускается сужение содержания и объема социальных гарантий". Согласно постановлению суда, исковое заявление принято к рассмотрению и открыто производство по делу.

Дело Кодовбецкого: что известно

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала бывшего главу военно-врачебной комиссии Черниговщины, изъяв во время обысков у него почти миллион долларов.

Он за деньги обещал военнообязанным снятие с воинского учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.

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