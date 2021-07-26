Пострадавших ставили на колени, били, и угрожали им оружием.

На Житомирщине будут судить четырех человек, среди которых двое полицейских, за пытки юношей вблизи Малина в январе этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех человек, в том числе в отношении патрульного полиции, в уголовном производстве по факту пытки двух мужчин (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

"Действия еще одного полицейского, который стал свидетелем пытки, но предоставил следователю ложные сведения о том, что не видел неправомерных действий напарника, квалифицировано по ч. 1 ст. 384 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе вблизи города Малин группа лиц требовала у двух юношей признать причастность к совершению угона автомобиля одного из нападавших.

"Они нанесли потерпевшим удары руками и ногами в разные части тела, заставляли их стоять на коленях. К ним присоединился патрульный полицейский, который прибыл на место происшествия, однако вместо помощи пострадавшим, он выбежал из автомобиля, внезапно достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из мужчин", - рассказали в ведомстве.

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По информации правоохранителей, требуя получения сведений по угону автомобиля, полицейский спустил крючок пистолета, после чего ударил потерпевшего рукояткой по голове.

Как сообщал УНИАН, в июне полицейскому, который издевался над юношей на Житомирщине, сообщили о подозрении по новому факту пыток. Правоохранители установили, что 14 января полицейский в участке избил гражданина, который хотел сообщить о совершении кражи. Его уволили из рядов Национальной полиции.

Автор: Дмитрий Захаров