Трагедия произошла три года назад, клиентка получила позвоночно-спинномозговую травму во время массажа.

В Чернигове массажистке вручили подозрение в убийстве клиентки по неосторожности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно информации, прокурором Черниговской окружной прокуратуры в конце прошлой недели согласовано сообщение о подозрении жительнице Чернигова, 1972 года рождения, которая подозревается в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины).

"Установлено, что в апреле 2018 года подозреваемая по месту своего жительства во время проведения массажа тела ладонями обеих рук совершила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, в результате чего причинила женщине телесные повреждения в виде закрытой позвоночно-спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе", - говорится в сообщении.

Во время досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз. По их выводам, телесные повреждения, нанесенные подозреваемым, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова.

Массажистке грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Автор: Ирина Синельник