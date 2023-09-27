Коллаборант вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в так называемое "Законодательное собрание Херсонской области".

СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему адвокату экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и прокремлевского блогера Анатолия Шария.

Как сообщает пресс-центр СБУ, собрана доказательная база на коллаборанта Валентина Рыбина, который сейчас возглавляет "организационно-правовой департамент Министерства информполитики Херсонской области РФ".

По данным спецслужбы, фигурант был личным адвокатом Медведчука и Шария, которые подозреваются в государственной измене. В начале полномасштабного вторжения РФ он выехал за пределы Украины и уже из-за границы написал пост в Фейсбук, где призвал украинцев прекратить сопротивление оккупантам.

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Впоследствии Рыбин прибыл во временно оккупированную часть Херсонщины, где устроился в руководящий состав местной "администрации" РФ.

"На этой "должности" Рыбин выполняет задачи Москвы по усилению оккупационного режима в захваченном регионе путем массового распространения кремлевской пропаганды. Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в так называемое "Законодательное собрание Херсонской области" осенью этого года", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, в рамках этой "предвыборной кампании" он неоднократно выступал в поддержку Кремля и агитировал местных жителей поддержать оккупантов.

Рыбину сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В СБУ напомнили, что ранее преступления этого фигуранта уже квалифицированы по ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УК.

Дело Шария

Как сообщал УНИАН, прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария подозревают в госизмене. В этом году в мае его заметили в передвижном пункте украинского паспортного сервиса в Валенсии.

Впоследствии стало известно, что в суд направлен обвинительный акт в отношении Шария и экс-главы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Следствием установлено, что они осуществляли подрывную деятельность против Украины на выполнение задач ФСБ РФ.

В частности, с 2018 года бывший правоохранитель, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы. Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли и тому подобное.

С 2019 года экс-полийейский фактически проживает на территории Королевства Испания. Оттуда организует пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные антиукраинские сюжеты. К сотрудничеству с ФСБ он привлек пророссийского блогера Шария.

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