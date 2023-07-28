Так, сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания, а о проделанной работе обвиняемые отчитывались своему куратору из ФСБ РФ.

В суд направлено обвинительный акт в отношении украинского блогера и экс-главы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Как сообщил Офис генерального прокурора, им инкриминирована государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемые осуществляли подрывную деятельность против Украины на выполнение задач ФСБ РФ. Отмечается, что с 2018 года бывший правоохранитель, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы.

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"Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украины. Для этого пользовался личными связями и сведениями с предыдущих мест работы. Другой обвиняемый-руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала. С 2019 года он фактически проживает на территории Королевства Испания. Оттуда организует пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания. Экс-руководитель областной полиции к сотрудничеству с ФСБ РФ привлек пророссийского блогера. Тот согласился на предложение выполнять задачи спецслужбы", - говорится в сообщении.

В ОГП проинформировали, что сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания, а о проделанной работе обвиняемые отчитывались своему куратору из ФСБ РФ.

Госизмена Шария - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении в госизмене и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

В мае прошлого года его задержали в Испании, однако уже на следующий день отпустили под подписку о невыезде.

6 июля Шарию сообщили подозрение о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В частности, правоохранителями были разоблачены новые факты информационно-подрывной деятельности Шария, которые он выполнял за задачи российских спецслужб.

Пропагандист участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где рашисты допрашивают украинских пленных. Шарий лично подсказывал ФСБ как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для РФ моменты.

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