Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ задокументировала новые преступления коллаборантки Марины Захаровой - главы оккупационной "Центральной избирательной комиссии" на временно захваченной части Херсонской области, и объявила ей новое подозрение.

Об этом идет речь в сообщении Службы безопасности Украины. "Злоумышленница является одной из главных организаторов фейкового плебисцита Кремля в оккупированных районах области в начале сентября этого года. Ранее сотрудники СБУ сообщили ей о подозрении за содействие агрессору в проведении на территории региона псевдореферендума РФ в 2022 году", - говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что тогда Захарова получила от гауляйтера Владимира Сальдо "орден почета" за личный "вклад" в распространение оккупационного режима на юге Украины. На этот раз фигурантка так же выполняла задачи Москвы по созданию видимости "избирательного процесса" и его фальсификации в пользу кандидатов-марионеток Кремля.

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В частности, по инициативе Захаровой представители "теризбиркомов" совместно с вооруженными захватчиками совершали подворовые обходы по домам местных жителей и "выбивали" из них "голоса".

По данным СБУ, для организации незаконной деятельности она привлекла своего "заместителя" Сергея Высотина и так называемого "секретаря избиркома" Ирину Кравченко.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем трем вражеским приспешникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Поскольку фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной части юга нашего государства, продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности", - сказано в сообщении. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, Россия объявила о проведении так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября. В частности, они проводились на временно неподконтрольных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Крыму и Севастополе.

Явка на этих "выборах" была очень низкая. Из-за этого, по словам представителя Центра национального сопротивления ССО по имени "Остап", украинцев на оккупированных территориях заставляли "голосовать" дома. Еще с 1 сентября мобильные группы россиян ходили по домам местных жителей. Международное сообщество выступило против этих фальшивых "выборов" и осудило их.

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