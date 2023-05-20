Шария подозревают в Украине в госизмене и в нарушении равноправия граждан.

Прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария, которого в Украине подозревают по статье о госизмене, заметили в передвижном пункте украинского паспортного сервиса в Валенсии.

Фото подписчиков в своем Telegram опубликовал ведущий и блогер Сергей Иванов. На нескольких кадрах видно, как Шарий в голубой панаме вместе со своей женой Ольгой покидают белый бус - выездной пункт ГП "Документ".

"15 мая 2023 года. Валенсия. Госпредатель Шарий со своей кандыбой прибежали за украинскими паспортами в выездной пункт ГП "Документ". Все правильно. Ведь они граждане Украины и будут сидеть в украинских тюрьмах", - отметил Иванов.

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ГП "Документ" в Валенсии предоставляет услуги, в частности, быстрого оформления биометрического загранпаспорта. Дополнительные услуги также включают обмен водительских прав.

Дело против Шария - что известно

В начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении в госизмене и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

В начале мая 2022 года Шария задержали в Испании, однако уже на следующий день суд отпустил пропагандиста под подписку о невыезде. У "блогера" забрали документы и запретили выезжать из Испании до того, как Украина подаст документы на его экстрадицию.

Тогда же теперь уже бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что экстрадиция может затянуться на год.

Российские СМИ утверждали в октябре 2022 года, что Испания якобы закрыла дело против Шария, потому что тот якобы находился за пределами страны. Никаких доказательств, например, фото документа, российские средства массовой информации не предоставили.

В то же время, как утверждал российский юрист Марк Фейгин, против Шария возбуждено дело еще и в Литве.

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