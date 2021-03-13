В Ривненской области в ДТП с участием несовершеннолетних водитель автомобиля погиб, еще трое подростков с многочисленными травмами госпитализированы в реанимацию.
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Как сообщает полиция Ривненской области, сообщение об автоаварии между селами Антоновка и Нетреба Варашского района правоохранители получили вечером 12 марта.
Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля Audi А6, житель села Великие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравмы, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Великих Цепцевичей, ученики местных школ, находятся в реанимации.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские установили, что авто принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего, подростки решили покататься.
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