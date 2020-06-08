Один из пострадавших мальчиков был доставлен в больницу. По словам очевидцев, водитель и его сторонники, граждане Азербайджана, препятствовали следственным действиям.

Сегодня в Одессе автомобиль сбил на пешеходном переходе четверых детей.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Одесской области, в 14:00 поступило сообщение о ДТП на пересечении Адмиральского проспекта и улицы Судостроительной.

«На месте происшествия установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ 2101» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на четырех детей. На месте уже работала скорая помощь, в больницу доставлен мальчик, 2008 года рождения», - сообщили в пресс-службе управления.

Еще три мальчика, 2007-2008 годов рождения, получили незначительные травмы и были осмотрены на месте происшествия. По данным полиции, в госпитализации эти трое потерпевших не нуждались.

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Как добавили в управлении, у 30-летнего водителя при себе не было документов (водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства). Патрульные составили соответствующие материалы за нарушение ПДД.

На месте происшествия работал следователь. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

По словам активиста Демьяна Ганула, автомобилем управлял гражданин Азербайджана, дети переходили дорогу на зеленый свет светофора.

Очевидцы утверждают, что на месте происшествия начали собираться люди (представители азербайджанской общины), поддерживающие водителя, и стали оказывать давление на полицию и свидетелей. По словам Ганула, собравшиеся препятствовали следственным действиям и эвакуации автомобиля.

В свою очередь, как отметил Ганул, активисты обеспечили общественный порядок «со всеми процедурами по закону».

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области полиция установила виновника масштабного ДТП, в результате которого погибли четыре человека, среди них - трехлетний ребенок.

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