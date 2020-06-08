ДТП с четырьмя погибшими на Ривненщине: установлен виновник аварии

Автопроисшествие вызвал водитель «фуры», который выехал на полосу встречного движения.

В Ривненской области полиция установила виновника масштабного ДТП, в результате которого погибли четыре человека, среди них - трехлетний ребенок.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, продолжается расследование аварии, которая произошла вчера, 7 июня, вечером на трассе «Киев-Чоп» возле села Сентябрьское.

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Установлено, что 26-летний житель Винницкой области, управляя автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, выехал на встречную полосу движения, где сначала столкнулся с автомобилем Audi А6 на иностранном регистрации под управлением 44-летнего жителя Ривне, а потом - с автомобилем Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 60-летний житель Волынской области.

«От удара автомобиль Chevrolet Aveo слетел в кювет. В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров иномарки: 49-летний житель Волыни, его 44-летняя жена, а также их трехлетний внук из Житомира. В дальнейшем автомобиль Audi А6 отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «ЗАЗ 11026» под управлением 38-летнего жителя Ривненского района», - отмечает пресс-служба полиции.

У 44-летнего водителя автомобиля Audi А6 медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Его доставили в Ривненскую центральную городскую больницу.

Водителя грузовика следователи задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек), а также избрание меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водители, как утверждают в полиции, были трезвыми, однако у них еще взяли на анализ образцы крови.

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