На видео видно, как патрульный автомобиль начал разворот со среднего ряда на встречную полосу.

В Сети опубликовали видео с моментом столкновения патрульного автомобиля полиции с легковушкой Hyundai Sonata на трассе Киев-Одесса.

Запись с камеры наблюдения опубликована странице dtp.odessa в Instagram.

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На видео видно, как патрульный Toyota Prius с выключенными проблесковыми маячками двигался задним ходом по трассе, пересек пешеходный переход, а затем начал разворот со второго ряда на встречную полосу.

В этот момент по левой полосе двигался Hyundai, который протаранил левую сторону патрульного автомобиля.

Напомним, в пригороде Одессы в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб пассажир Hyundai, а водитель и еще двое пассажиров этого же автомобиля получили травмы.

Патрульных полицейских, которые были в служебной машине, отстранили от работы.

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Автор: Александр Топчий