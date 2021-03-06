В Сети опубликовали видео с моментом столкновения патрульного автомобиля полиции с легковушкой Hyundai Sonata на трассе Киев-Одесса.
Запись с камеры наблюдения опубликована странице dtp.odessa в Instagram.
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На видео видно, как патрульный Toyota Prius с выключенными проблесковыми маячками двигался задним ходом по трассе, пересек пешеходный переход, а затем начал разворот со второго ряда на встречную полосу.
В этот момент по левой полосе двигался Hyundai, который протаранил левую сторону патрульного автомобиля.
Напомним, в пригороде Одессы в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб пассажир Hyundai, а водитель и еще двое пассажиров этого же автомобиля получили травмы.
Патрульных полицейских, которые были в служебной машине, отстранили от работы.
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