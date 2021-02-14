Подъезд и автомобиль сильно повреждены, никто из жителей не пострадал.

Сегодня в Одессе пьяный водитель на Mercedes врезался в подъезд жилого дома.

Читайте такжеВ Одессе мужчину сбила машина, а затем переехал автобусКак сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около 05:00 в Приморском районе города.

"Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Пироговской, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дом", - сообщили в управлении.

В результате аварии выбиты двери подъезда многоквартирного дома. Машина получила значительные механические повреждения. Люди не пострадали.

Как установлено, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На 34-летнего водителя составлены административные материалы.

Что этому предшествовало

Ранее в Харьковской области пьяный сотрудник автосервиса угнал Lexus клиентки и попал в аварию.

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Автор: Лариса Козовая