Сегодня в Одессе пьяный водитель на Mercedes врезался в подъезд жилого дома.
Читайте такжеВ Одессе мужчину сбила машина, а затем переехал автобусКак сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около 05:00 в Приморском районе города.
"Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Пироговской, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дом", - сообщили в управлении.
В результате аварии выбиты двери подъезда многоквартирного дома. Машина получила значительные механические повреждения. Люди не пострадали.
Как установлено, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На 34-летнего водителя составлены административные материалы.
Что этому предшествовало
- Ранее в Харьковской области пьяный сотрудник автосервиса угнал Lexus клиентки и попал в аварию.
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