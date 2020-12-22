В Харьковской области пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль Lexus 21-летней клиентки и попал в аварию.
Читайте такжеКиевлянин "под кайфом" рассекал по Киеву на разбитой Audi (видео)Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о незаконном завладении автомобилем Lexus RX 300 поступило в Липецкое отделение полиции 21 декабря.
Полицейские выяснили, что 21-летняя девушка оставила свой автомобиль Lexus RX 300 на станции технического обслуживания в селе Циркуны для проведения ремонтных работ.
«37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по кольцевой дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу», - говорится в сообщении.
Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
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