В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

На Луганщине в ДТП погиб боец батальона Луганск-1. Трое человек доставлены в больницу.

Читайте такжеВ Ривненской области возле школы автомобиль насмерть сбил мальчикаОб этом сообщают в полиции Луганской области.

Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БПСПОП "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г. р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия находятся руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.

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Автор: Людмила Жерновская