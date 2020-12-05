На Луганщине в ДТП погиб боец батальона Луганск-1. Трое человек доставлены в больницу.
Читайте такжеВ Ривненской области возле школы автомобиль насмерть сбил мальчикаОб этом сообщают в полиции Луганской области.
Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БПСПОП "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г. р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.
В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.
Сейчас на месте происшествия находятся руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.
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