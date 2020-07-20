На Днепропетровщине произошло ДТП с участием военных: есть погибшие и тяжело раненые

Установлено, что во время движения колонны военной техники Нацгвардии водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos.

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащих погибли двое человек, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.

По данным следствия, 20 июля со стороны Запорожья в направлении Харькова, на территории Синельниковского района, во время движения колонны военной техники Нацгвардии водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли, еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас 20-летний водитель военной машины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему планируется сообщение о совершении уголовного правонарушения, и готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 415 УК Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

Как сообщал УНИАН, возле Мукачево в Закарпатской области фура "разбила" легковой автомобиль Mazda CX-5, после чего перевернулась и загорелась.

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