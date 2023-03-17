Продолжается процедурное согласование относительно сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа.

Комендантский час в Киеве будет сокращен, сообщает пресс-служба КМВА.

Сейчас продолжается процедурное согласование относительно сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа.

Согласно рабочему варианту, комендантский час в столице сократится с 26 марта. Начиная с указанной даты, он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.

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Комендантский час в Киеве – киевляне недовольны

В феврале на сайте Киевского горсовета зарегистрировали петицию по сокращению комендантского часа в столице. Вскоре она набрала необходимое количество голосов.

Авторы обращения призвали чиновников сократить комендатский час с 00:00 до 05:00 утра, поскольку наемные работники не могут вовремя добираться с работы домой.

В последний раз комендатский час меняли 15 мая 2022 года. С тех пор режим ограничений на передвижение в городе действует с 23:00 до 05:00 (в частности, метро – с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30).

Комендантский час – это важно знать каждому

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.

Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Комендантский час – это важно знать каждому

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.

Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

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