Мужчина погиб на месте, а женщину с травмами доставили в больницу.

В Буче Киевской области два человека одновременно попали под встречные поезда.

Как сообщает Национальная полиция Киевской области, женщина и мужчина находились между путями.

Предварительно установлено, что пассажирский поезд сбил женщину, которую с травмами доставили в больницу. В то же время мужчина попал под электропоезд, двигавшийся в обратном направлении, он погиб на месте. Отмечается, что пешеходные переходы в этом месте пересечения путей отсутствуют.

Видео дня

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 276 УК)

Правоохранительные органы неоднократно предупреждают о том, что невнимательность на путях, особенно в темное время суток, может привести к смертельным последствиям.

Так, в Одесской области поезд смертельно травмировал пожилую женщину, несмотря на попытки машиниста избежать аварии.

А в Варшаве украинка три километра гналась по путям за поездом, в котором остались ее дети. К счастью, это событие обошлось без жертв.

Вас также могут заинтересовать новости: