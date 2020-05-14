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ДТП в Киеве: на пешехода наехали сразу два автомобиля (видео)

10:19, 14 мая 2020
Происшествия
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Пешехода сбили прямо на переходе / скриншот видео

Как сообщает dtp.kiev.ua, авария произошла на улице Шептицкого. Автомобиль Volkswagen совершил наезд на человека прямо на пешеходном переходе. От удара пострадавшего отбросило в сторону проезжавшего мимо автомобиля Nissan.

Пострадавший получил тяжелые травмы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на пешеходном переходе BMW X5 сбил женщину с малолетним ребенком.

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