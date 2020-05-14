ДТП в Киеве: на пешехода наехали сразу два автомобиля (видео)
10:19, 14 мая 2020Происшествия
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Наезд произошел прямо на пешеходном переходе.
Пешехода сбили прямо на переходе / скриншот видео
В Киеве накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадавшего сбили сразу два автомобиля.
Как сообщает dtp.kiev.ua, авария произошла на улице Шептицкого. Автомобиль Volkswagen совершил наезд на человека прямо на пешеходном переходе. От удара пострадавшего отбросило в сторону проезжавшего мимо автомобиля Nissan.
Пострадавший получил тяжелые травмы.
Как сообщал УНИАН, в Одессе на пешеходном переходе BMW X5 сбил женщину с малолетним ребенком.
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