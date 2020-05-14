ДТП в Киеве: на пешехода наехали сразу два автомобиля (видео)

Наезд произошел прямо на пешеходном переходе.

В Киеве накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадавшего сбили сразу два автомобиля.

Как сообщает dtp.kiev.ua, авария произошла на улице Шептицкого. Автомобиль Volkswagen совершил наезд на человека прямо на пешеходном переходе. От удара пострадавшего отбросило в сторону проезжавшего мимо автомобиля Nissan.

Пострадавший получил тяжелые травмы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на пешеходном переходе BMW X5 сбил женщину с малолетним ребенком.