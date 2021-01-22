Мусоровоз "зацепил" другие авто / dtp.kiev.ua
В одном из дворов на Киева утром произошел необычный инцидент.
Как пишет dtp.kiev.ua, на улице Лукьяновской в Шевченковском районе мусоровоз разбил сразу девять припаркованных автомобилей. Инцидент произошел между домами 79 и 81.
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"Предварительно, понесло его. Там склон. Полиция на месте", - пишет очевидец.
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