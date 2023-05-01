В результате ДТП в Хмельницком еще один военнослужащий и сотрудница полиции пострадали и были госпитализированы.

В Хмельницком в результате наезда на пешеходном переходе погиб военный, а еще один воин и полицейская госпитализированы.

Водитель автомобиля "Опель", совершивший наезд, задержан, об этом сообщает полиция Хмельницкой области. В сообщении отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 мая, около 13:00 на улице Тернопольской.

По данным полиции, водитель автомобиля "Опель" на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю работницу полиции и двух 45-летних военнослужащих. "В результате ДТП один из военных погиб. Двух других пострадавших доставили в больницу", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, с 28 апреля на автомобильных дорогах девяти городов и семи областей возобновят работу десятки комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий отметил, что на автомобильных дорогах городов Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ривненской областей возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Белошицкий добавил, что эти комплексы работали до полномасштабного вторжения российских оккупантов.

В то же время, сообщил он, в Днепре и Кременчуге заработают четыре новых прибора контроля.

Всего начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП - превышение разрешенной скорости движения.

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