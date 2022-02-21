С картой размещения приборов можно ознакомиться на сайте МВД.

С понедельника, 21 февраля, на автомобильных дорогах городов Киев, Сумы, Винница, Мукачево, а также Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработали 24 дополнительных прибора фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Об этом информирует Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Согласно обнародованной информации, в частности, 10 приборов контроля "КАСКАД" введены в работу в Киеве по адресам:

ул. Братиславская, 9-г, направление прибора на ул. Крайняя;

просп. Голосеевский, 96, направление прибора на ул. Маричанская;

просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора на ул. Полковника Потехина;

ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора на ул. Николая Закревского;

вул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора на просп. Владимира Маяковского;

вул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора на просп. Владимира Маяковского;

ул. Натальи Ужвий, 1, направление прибора на ул. Новомостицкая;

просп. Правды, 58, направление прибора на ул. Светлицкого;

ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора на ул. Приорская;

ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора на ул. Коноплянская.

В г. Сумы заработали 2 прибора контроля "КАСКАД": на ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора на ул. Ивана Сирко, и на ул. Кондратьева, 129, направление прибора на ул. Прокофьева.

В г. Винница начал фиксировать прибор контроля "КАСКАД" на ул. Пирогова, 61, направление прибора - ул. Константина Василенко.

В г. Мукачево - 2 прибора контроля "КАСКАД" - на ул. Ивана Франко, 74, направление прибора на ул. Мира, и на ул. Великогорная, 51, направление прибора - ул. Томаша Масарика.

6 приборов контроля "КАСКАД" заработали в пределах Закарпатской области. В Ивано-Франковской области - 3 прибора контроля "КАСКАД".

В целом, по данным МВД, с понедельника, 21 февраля, автоматически будут фиксировать правонарушения на дорогах Украины 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

С картой размещения приборов можно ознакомиться на сайте МВД: https://cutt.ly/tTLVxH2

Как сообщал УНИАН, камеры автоматической фиксации превышения скорости заработали в Украине с 1 июня 2020 года. В МВД сообщили, что за первый год работы камер в местах их установки количество ДТП снизилось в 8 раз, а смертность на дорогах за четыре месяца 2021 года снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

К 2024 году в стране планируют установить 1,5 тыс. таких камер в местах повышенной аварийности.

Кроме того, на дорогах Украины уже работают так называемые фантомы - полицейские машины без полицейской маркировки, которые скрыто следят в движении за скоростным режимом и штрафуют водителей нарушителей. К 2024 году планируется, что дороги будут патрулировать 550 фантомов.