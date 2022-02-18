Эксперты выяснили, что к моменту изъятия автомобилей отдельные их элементы были замыты.

Фигуранты по делу дорожно-транспортного происшествия с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского пытались уничтожить следовую информацию.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, в ходе следственных действий были изъяты все объекты следовой информации, имеющие значение для установления истины дорожно-транспортного происшествия.

"Эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно - передняя часть, колеса и днища, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к дорожно-транспортному происшествию, а затем избежать ответственности за совершение смертельного ДТП", - говорится в сообщении.

ДТП с кортежем Александра Ярославского: что известно

Как сообщал УНИАН, 9 февраля кортеж бизнесмена Александра Ярославского на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" совершил наезд на пешехода. В результате последний погиб. Водитель не остановился и уехал с места аварии.

10 февраля Ярославский покинул территорию Украины.

В тот же день в полицию обратился водитель предприятия, принадлежащего бизнесмену, утверждая, что был за рулем авто, которое сбило пешехода. Полиция подготовила водителю подозрение. Однако впоследствии выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте. В связи с этим ГБР открыло производство по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372) УКУ.

12 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело о смертельном ДТП с участием кортежа Ярославского забирают в Офис генпрокурора и она гарантирует объективное расследование. Она призвала Ярославского вернуться в Украину.

17 февраля Ярославский через пресс-службу бизнес-группы DCH, президентом которой он является, заявил, что готов участвовать в следственных действиях, как только ему позволит график.

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