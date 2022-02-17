Ярославский подтвердил, что его юристы с первого дня следят за ситуацией вокруг ДТП и занимаются установлением обстоятельств дела.

Владелец и президент группы DCH и харьковского футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский выступил с официальным заявлением по поводу ДТП, произошедшего с участием авто его кортежа 9 февраля под Харьковом.

Текст опубликован на сайте DCH.

Заявление Ярославского последовало после публичных комментариев представителей правоохранительной системы по поводу обстоятельств происшествия.

По мнению бизнесмена манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается его фамилия, "очень плохо вписывается в правовое поле".

"Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности", - считает Ярославский.

Ярославский возмутился, как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства.

"О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики? О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии, налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?" - высказался бизнесмен.

Ярославский намекнул на пристрастное отношение следственных органов и двойные стандарты.

Вместе с тем он убежден, что "вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело".

Ярославский акцентирует, что инвестирует деньги, чтобы в результате получилось "сильное и реально независимое правовое государство, где закон уважают, и перед законом все равны".

"Я не олигарх – у меня нет карманных СМИ и политиков. В своей жизни и работе я всегда руководствовался принципом справедливости, и этом могут подтвердить все, кто имел дело со мной по личным или деловым вопросам. И я не намерен терпеть несправедливое отношение к себе", - говорится в заявлении.

Ярославский подтвердил, что его юристы с первого дня следят за ситуацией вокруг ДТП и занимаются установлением обстоятельств дела, и что он примет личное участие в этом процессе: "Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела".

Бизнесмен обещает продолжать реализовывать проекты: "Все планы по развитию моих бизнес-структур, все инвестиции в "Металлист" и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке".

Как известно, в ночь с 9 на 10 февраля на 534 км трассы "Киев-Харьков-Довжанский" в канун визита на Харьковщину президента Украины Владимира Зеленского произошло ДТП с участием автомобиля из кортежа Александра Ярославского.

На месте происшествия был обнаружен труп местного жителя Максима О. Подозреваемым в его совершении является водитель одной из вспомогательных служб DCH, с ним проводятся следственные действия.

У Ярославского считают, что публичные заявления главы МВД Дениса Монастырского и генпрокурора Ирины Венедиктовой "дали СМИ основания намекать на причастность к ДТП лично Александра Ярославского".