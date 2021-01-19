Мужчина скончался на месте аварии.

В Киеве маршрутное такси на пешеходном переходе насмерть сбило мужчину, который пытался перейти проезжую часть. В сети показали видео аварии.

Запись опубликована на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла на улице Алматинской. Отмечается, что в результате наезда мужчина скончался на месте происшествия.

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"Водитель маршрутки уверяет, что умерший был в пьяном состоянии, но на видео этого не видно", - говорится в публикации.

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Автор: Юрий Годован