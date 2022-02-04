Министр подчеркнул, что чрезвычайно негативно относится к любым вопросам "порешать", и поэтому ему по этому вопросу никто звонить "не может и не будет".

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что если бы депутат от "Слуги народа" Александр Трухин позвонил ему после ДТП, то "был бы послан".

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге во время проведения тактико-специальных учений подразделений МВД в Киевской области.

Министр подчеркнул, что любой человек, в том числе нардеп, должен нести ответственность за все то, что он совершил.

"Насчет того, звонил ли он мне с места происшествия?... Я очень негативно отношусь к любым вопросам "порешать", и поэтому мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет", - сказал министр.

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Монастырский отметил, что если бы Трухин ему позвонил, то "был бы послан в тот же момент".

Он также добавил, что был чрезвычайно поражен появлением видео, которое 1 февраля обнародовали журналисты, ведь ему тогда доложили, что записей с бодикамер нет.

По словам главы МВД, сейчас Нацполиция проводит служебное расследование относительно появления этого видео и того, каким образом оно попало в СМИ, и в ближайшее время проинформирует об этом общественность.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Дениса Монастырского с должности министра внутренних дел Украины (№7009). Уволить Монастырского предлагается из-за его "неудовлетворительной деятельности на посту министра и несоответствия занимаемой должности".

"Последним чрезвычайным событием стало опубликование видео полицейских с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, из которого видно, что покрытие этого преступления осуществлял министр внутренних дел Украины Монастырский", - говорится в документе.

ДТП с участием Трухина

ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев.

В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП. Однако впоследствии многие медиа подкорректировали сообщения об этой аварии.

В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек.

Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян. Также он отмечал, что не обращался к СМИ с просьбой удалить информацию о ДТП.

Издание "Украинская правда" 1 февраля 2022 года обнародовало видео с камер патрульных полицейских, работавших на месте ДТП с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

2 февраля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения Трухиным взятки правоохранителям (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Досудебное расследование генпрокурор Ирина Венедиктова поручила осуществлять детективам Национального антикоррупционного бюро.

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