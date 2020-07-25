Занесло фуру: на трассе Киев-Чоп из-за ДТП приостановлено движение (фото)

По данным сервиса Google Maps, на месте происшествия образовалась пробка.

На трассе Киев-Чоп в районе житомирской окружной занесло фуру, в результате чего движение по трассе было приостановлено.

Об этом сообщает очевидец Олег Вовчук в Facebook.

По данным сервиса Google Maps, на месте происшествия образовалась пробка.

Как сообщал УНИАН, в Броварском районе Киевской области произошла автомобильная авария. Возле села Семиполки столкнулись фура, легковой автомобиль и маршрутка, есть погибшие.

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