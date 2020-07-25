Занесло фуру: на трассе Киев-Чоп из-за ДТП приостановлено движение (фото)
19:20, 25 июля 2020Происшествия
79 0
По данным сервиса Google Maps, на месте происшествия образовалась пробка.
Фура перекрыла часть дороги / фото Вовчук/Facebook
На трассе Киев-Чоп в районе житомирской окружной занесло фуру, в результате чего движение по трассе было приостановлено.
Об этом сообщает очевидец Олег Вовчук в Facebook.
По данным сервиса Google Maps, на месте происшествия образовалась пробка.
скриншот Google-карта
фото Вовчук/Facebook
фото Вовчук/Facebook
Как сообщал УНИАН, в Броварском районе Киевской области произошла автомобильная авария. Возле села Семиполки столкнулись фура, легковой автомобиль и маршрутка, есть погибшие.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter