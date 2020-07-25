Под Киевом столкнулись фура, легковушка и маршрутка, есть погибшие (фото, видео)

На месте работает полиция, спасатели и медики.

В Броварском районе Киевской области произошла автомобильная авария. Возле села Семиполки столкнулись фура, легковой автомобиль и маршрутка, есть погибшие.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Как отмечается, на месте уже работает полиция, спасатели и медики.

"Столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара легковушка превратилась в груду метала. Маршрутка на боку в кювете. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите", - говорится в сообщении.

Точное число погибших в аварии не уточняется. Обстоятельства аварии еще выясняются.

Позже стало известно, что погиб виновник аварии. Предварительно, виновником стал водитель "Фольксвагена", который выехав на "встречку" ударил фуру в левое колесо, от чего её понесло прямо в лоб автобуса полного людьми!

"Благодаря мастерству водителя автобуса, который ушёл от лобового удара, получил удар по касательной после чего перевернулся и слетел в кювет! Виновник погиб от множественных травм, пытались реанемировать, но травмы не совместимы с жизнью! Госпитализировано 9 человек в средней тяжести. Остальным оказывалась помощь на месте. Люди ехали с моря домой. Были семьи с детьми", - идет речь в сообщении.

Отметим, что из-за увеличения количества летальных ДТП в Украине усилили контроль на дорогах; только в июле в автомобильных авариях погибли более 150 украинцев.

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