На трассе Одесской области, где в аварии погибли шесть человек, произошло новое ДТП

Полиция открыла уголовное производство.

В Беляевском районе Одесской области в результате столкновения грузовика МАN с автомобилем «ГАЗель» два человека погибли и двое госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, авария с участием автомобилей МАN и «ГАЗель» произошла сегодня утром на трассе Одесса-Рени возле села Маяки.

«Два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу», - сообщил в главке.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что водитель МАN, пытаясь совершить обгон, столкнулся с «ГАЗелью», которая поворачивала в сторону города Овидиополь.

В результате аварии 30-летний водитель «ГАЗели» и его 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

Водитель и пассажир грузовика погибли на месте.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 18 июля, в Измаильском районе Одесской области в результате столкновения Mitsubishi Outlander и «ВАЗ» погибли шесть человек, еще трое госпитализированы, в числе которых ребенок 2018 г. р.

Позже в полиции сообщили, что из-за этой ДТП по трассе Одесса-Рени затруднено движение.

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