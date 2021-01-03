После обследования медики госпитализировали 17-летнюю пассажирку микроавтобуса.

Ночью 2 января "BMW" на трассе Киев-Чоп во Львовской области протаранил микроавтобус "Mercedes Sprinter", в результате чего травмы получили как водитель легковушки, так и 8 пассажиров маршрутки.

Об этом сообщает областная полиция.

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26-летний водитель "BMW" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и врезался в маршрутку.

Правоохранители говорят, что к медикам обратились 8 пассажиров микроавтобуса. Все они – жители Волыни, четверо из которых несовершеннолетние в возрасте 17 лет, один - 18-летний, двое - в возрасте 20 лет и один - 52 года.

После обследования медики госпитализировали 17-летнюю пассажирку микроавтобуса, все остальные пассажиры после оказания помощи были отпущены домой. Также травмирован и госпитализирован водитель "BMW".

Полицейские открыли уголовное производство по статье о нарушении ПДД. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Автор: УНИАН