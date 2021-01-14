Свидетели трагедии решили допросить виновника ДТП до приезда полиции.

Появились новые детали смертельной аварии в Софиевской Борщаговке под Киевом. Водителя, сбившего легковушкой девушку, задержали на месте происшествия сами же пешеходы.

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Людей изрядно разозлила реакция мужчины, который заявил, что сможет откупиться, поскольку не хочет попасть в тюрьму. На просьбу повторить свой тезис на камеру, он, в частности, ответил: "Может быть".

После чего между задержанным мужчиной и одним из свидетелей произошла словесная перепалка. В результате пьяный водитель начал упрекать пешеходов в избрании Зеленского, а затем – извиняться.

"Я падаю, б*лять, на колени перед тобой. Начинаешь ты мне тут сказки рассказывать", – заявил виновник. Потом спросил, в чем его обвиняют, и тогда же добавил, что знает, что совершил.

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Автор: УНИАН