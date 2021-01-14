На месте работают правоохранители и медики.

Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка произошло смертельное ДТП, в результате погиб ребенок.

Об этом сообщает в Facebook портал dtp.kiev.ua.

Как сообщается, водитель Ford Sierra, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе насмерть сбил ребенка.

На месте работают медики и следственно-оперативная группа полиции. Судя по фото, там также собрались многочисленные очевидцы.

Другие подробности жуткой аварии пока не сообщаются.

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Автор: УНИАН