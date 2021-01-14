Место ДТП под Киевом / dtp.kiev.ua
Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка произошло смертельное ДТП, в результате погиб ребенок.
Об этом сообщает в Facebook портал dtp.kiev.ua.
Как сообщается, водитель Ford Sierra, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе насмерть сбил ребенка.
dtp.kiev.ua
На месте работают медики и следственно-оперативная группа полиции. Судя по фото, там также собрались многочисленные очевидцы.
Другие подробности жуткой аварии пока не сообщаются.
dtp.kiev.ua
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